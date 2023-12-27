Πέθανε η χήρα του Κώστα Καρρά και ηθοποιός, Αγγελική Μπαρούτσου

Πέθανε η ηθοποιός και χήρα του Κώστα Καρρά, Αγγελική Μπαρούτσου. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο.

Η Αγγελική Μπαρούτσου πέθανε έντεκα χρόνια μετά τον θάνατο του Κώστα Καρρά.

Είχε λίγες συμμετοχές σε ταινίες τη δεκαετία του 1960.

Tο 1965 παντρεύτηκε με τον Κώστα Καρρά και είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη.

