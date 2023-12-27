Μητσοτάκης για τον θάνατο του πιλότου: Η πατρίδα θα ευγνωμονεί για πάντα τον Επισμηναγό

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, που σκοτώθηκε σήμερα στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση απέναντι στο καθήκον.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έγραψε «η Πολεμική Αεροπορία και μαζί της όλοι μας θρηνούμε έναν περήφανο Έλληνα Ίκαρο. Τον Επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα, που έπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σε μία αποστολή από εκείνες που δεν σταματούν σε καμία στιγμή του χρόνου.

Η απώλεια αυτή αναδεικνύει πόσο δύσκολο είναι το έργο των πιλότων μας. Αλλά και πόσο μεγάλη η αφοσίωσή τους στο καθήκον. Η πατρίδα θα ευγνωμονεί για πάντα τον Επισμηναγό. Μένοντας στο πλευρό της οικογένειάς του, προς την οποία απευθύνω και εγώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.



Η Πολεμική Αεροπορία και μαζί της όλοι μας θρηνούμε έναν περήφανο Έλληνα Ίκαρο. Τον Επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα, που έπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σε μία αποστολή από εκείνες που δεν σταματούν σε καμία στιγμή του χρόνου. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 27, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.