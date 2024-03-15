Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας σε 81 Γραφεία Ταυτοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση του νέου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Το νέο ωράριο θα τεθεί σε εφαρμογή από 19 Μαρτίου.

Τα Γραφεία Ταυτοτήτων στις συγκεκριμένες 81 αστυνομικές Υπηρεσίες , θα λειτουργούν πλέον σε διευρυμένο ωράριο καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εκτός Κυριακής και επίσημων αργιών και συγκεκριμένα:

• Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07:00 έως 21:00 κατά τη θερινή περίοδο και αντίστοιχα 07:30 έως 21:30 κατά τη χειμερινή περίοδο, και

• Σάββατο από 08:30 έως 17:30.

Τα Γραφεία Ταυτοτήτων των υπόλοιπων Υπηρεσιών, εξακολουθούν να λειτουργούν με ωράριο από 07:00 έως 14:30 τη θερινή περίοδο και 07:30 έως 15:00 τη χειμερινή περίοδο, καθ΄όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, πλην Τετάρτης που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30 και Σαββάτου που λειτουργούν από 08:30 έως 13:00.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που πολίτης επιθυμεί να επαναπρογραμματίσει ή να ακυρώσει ραντεβού, θα πρέπει να εισέλθει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του και στο «email» που του έχει αποσταλεί κατά την κράτηση του ραντεβού να επιλέξει «Προγραμματισμό εκ νέου» και στη συνέχεια «Προγραμματισμό νέου» ή «Ακύρωση κράτησης». Η διαδικασία αυτή θα είναι διαθέσιμη για το σύνολο των παρακάτω Υπηρεσιών την 16 Μαρτίου 2024.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση δελτίων ταυτότητας, από τα γραφεία ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr / Οδηγός του Πολίτη - Δικαιολογητικά.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες, τα Γραφεία Ταυτοτήτων των οποίων θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, είναι:

• Αττική

Τμήματα Ασφαλείας: Εξαρχείων, Κολωνού, Αγίου Παντελεήμονα, Αμπελοκήπων, Γαλατσίου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Καμινίων-Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου-Ταύρου, Περάματος, Πετρούπολης, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παγκρατίου, Πατησίων, Καλλιθέας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίου, Κηφισιάς, Γλυφάδας Αττικής, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Διονύσου, Παλλήνης, Αλίμου Αττικής, Ελληνικού-Αργυρούπολης.

• Θεσσαλονίκη

Τμήματα Ασφαλείας: Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Θέρμης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνος, Λευκού Πύργου, Τούμπας-Τριανδρίας, Πυλαίας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού- Ευόσμου.

• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης.

Τμήματα Ασφαλείας : Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης.

• Βόρειο Αιγαίο

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Χίου, Μυτιλήνης.

• Δυτική Μακεδονία

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καστοριάς.

Τμήματα Ασφαλείας : Κοζάνης, Εορδαίας.

• Κεντρική Μακεδονία

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Σερρών, Κατερίνης.

Τμήματα Ασφαλείας : Βέροιας, Νάουσας, Πέλλας, Έδεσσας, Κιλκίς.

Αστυνομικά Τμήματα : Αλμωπίας, Μουδανιών.

• Κρήτη

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Χανίων.

• Νότιο Αιγαίο

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Τμήματα Ασφαλείας: Σύρου-Ερμούπολης, Κω.

• Πελοπόννησος

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου.

• Θεσσαλία

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων.

Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας.

• Ήπειρος

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων.

• Δυτική Ελλάδα

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας : Αγρινίου, Πατρών, Πύργου.

• Στερεά Ελλάδα

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.

• Ιόνια Νησιά

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας.

