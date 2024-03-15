Το πιο εξελιγμένο εκπαιδευτικό αεροσκάφος στον κόσμο ανήκει πλέον στο δυναμικό της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Στο Μ-346 εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί πιλότοι των F-16 Viper, των Rafale και των F-35. Η κάμερα του ΣΚΑΪ μπήκε στην υπερσύγχρονη εκπαιδευτική βάση της Καλαμάτας και κατέγραψε αποκλειστικές εικονες.

Το Μ-346 ήρθε για να απογειώσει τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Αυτό είναι το πιο σύγχρονο αεροσκάφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολεμική αεροπορία. Είναι παρόμοιο με το να πετάει κάποιος ένα F-16. Οι εκπαιδευτές που προέρχονται από μαχητικά, μου λένε ότι είμαστε ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος», δηλώνει ο Διοικητής 362 ΜΕΑ, Αντισμήναρχος, Φαλδάμης Αναστάσιος.

Με το Μ-346, η Πολεμική Αεροπορία κάνει άλμα στο μέλλον.

Το πιλοτήριο του Μ-346 σχεδιάστηκε με τρόπο που προσομοιάζει τα πιλοτήρια των πιο σύγχρονων μαχητικών.



«Ειδικά όπλα, βλήματα, όλα αυτά το αεροπλάνο μπορεί να τα εξομοιώσει, μπορούμε να δημιουργήσουμε σενάρια, απειλές και όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε στην εκπαίδευση», αναφέρει ο Διοικητής 362 ΜΕΑ, Αντισμήναρχος, Φαλδάμης Αναστάσιος.

Ο ΣΚΑΪ βρέθηκε στην πιο σύγχρονη εκπαιδευτική βάση της Ευρώπης, την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος της Καλαμάτας.

«Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη μονάδα σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο μιας και έχει δυνατότητες που πολλές σύγχρονες αεροπορίες θα ζήλευαν», υπογραμμίζει ο Διοικητής 120ΠΕΑ, Ταξίαρχος Νικόλαος Τσιβουράκης.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας καθώς διαθέτει συστήματα εικονικής πραγματικότητας και υπερσύγχρονους εξομοιωτές για όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.

«Το αεροπλάνο αυτό που βλέπεται το πετάει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτής, είναι ο εκπαιδευτής που είδαμε στην άλλη αίθουσα και έτσι, λοιπόν, μπορούμε να συνεργαστούμε», αναφέρει ο Αντισμήναρχος (Ι) - Διοικητής 362 ΜΕΑ, Φαλδάμης Αναστάσιος

Στο πλαίσιο της ελληνοισραηλινής συμφωνίας για την αναβάθμιση της Καλαμάτας, αυξήθηκαν και οι διαθεσιμότητες των Τ-6, των αεροσκαφών βασικής εκπαίδευσης.

«Είναι ελικοφόρο άλλα έχει επιδόσεις μικρού τζετ. Έχουν αναβαθμιστεί τα αεροσκάφη σε επίπεδο αριθμών, διαθεσιμότητας αλλά και η υποδομή εδάφους», δηλώνει ο Αντισμήναρχος (Ι), Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος.

Η Πολεμική Αεροπορία πρόκειται να παραλάβει το 5ο Μ-346 εντός του Μαρτίου και έως την Άνοιξη του 2025 θα διαθέτει 10 υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά.

