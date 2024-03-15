Με την απειλή μαχαιριού τρεις ανήλικοι αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο από δύο επίσης ανήλικους στην Αλεξανδρούπολη.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο εκ των τριών δραστών και δύο εκ των γονέων τους καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου σε βάρος των κηδεμόνων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

