Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την κίνηση στις εθνικές οδούς να είναι αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής με χαμηλές ταχύτητες αλλά με σταθερή ροή κινούνται τα οχήματα από Ελευσίνα έως Μέγαρα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί έως τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία) και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/KUmbR15vIo — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 15, 2024

Παράλληλα αρκετή κίνηση υπάρχει και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού έως την Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 59.874 αυτοκίνητα (32.500 από την Αθηνών- Κορίνθου και 27.374 από την Αθηνών - Λαμίας).

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 21:00 σήμερα και αύριο (16/3), από ώρα 08:00 έως 13:00 ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

