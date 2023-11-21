Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συνελήφθη αργά το βράδυ της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας, ο «δράκος» των Εξαρχείων. Τον δράστη, αναζητούσαν και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι και τελικά τον εντόπισαν στην περιοχή της Πλατείας Κάνιγγος και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης φέρεται να αναγνωρίστηκε από το βίντεο της επίθεσης την προηγούμενη Πέμπτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr o δράστης, ένας 23χρονος Σύρος, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για απόπειρα βιασμού και είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές.

Ο 23χρονος Σύρος είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Γρεβενών τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.