Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Συνελήφθη αργά το βράδυ της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας, ο «δράκος» των Εξαρχείων. Τον δράστη, αναζητούσαν και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι και τελικά τον εντόπισαν στην περιοχή της Πλατείας Κάνιγγος και τον συνέλαβαν.
Ο δράστης φέρεται να αναγνωρίστηκε από το βίντεο της επίθεσης την προηγούμενη Πέμπτη.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr o δράστης, ένας 23χρονος Σύρος, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για απόπειρα βιασμού και είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές.
Ο 23χρονος Σύρος είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Γρεβενών τον Αύγουστο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.