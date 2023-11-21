Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στην Πιερία, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στην Κατερίνη Πιερίας και στο Δροσερό Ξάνθης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πιερίας και του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης καθώς και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με εντάλματα -5- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -2- άτομα.

Κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παροχή σε άλλους κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023 τα μέλη της οργάνωσης, είχαν ενταχθεί και συστήσει επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, δρώντας από κοινού, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό, προβαίνοντας σε διαρρήξεις οικιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:

προσέγγιζαν τις οικίες – στόχους, πρωινές προς μεσημεριανές ώρες και απογευματινές προς βραδινές ώρες, με τα επιχειρησιακά τους οχήματα και αφού διαπίστωναν ότι οι ένοικοι απουσιάζουν, προέβαιναν στην παραβίαση μπαλκονόπορτων ή παραθύρων,

αποκολλούσαν ή κατέστρεφαν τυχόν συστήματα συναγερμού ή κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που υπήρχαν στον χώρο,

απέκρυπταν τα χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας μακρυμάνικες μπλούζες, μακριά παντελόνια, γάντια, μάσκες μίας χρήσης και καπέλα,

χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία είτε ήταν μισθωμένα από εταιρείες ενοικιάσεων, είτε ήταν καταχωρημένα σε άλλα άτομα ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας καθιστώντας δυσχερή τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, ενώ

χρησιμοποιούσαν επιπλέον και οχήματα «δορυφόρους» , για τη μετάβασή τους από και προς τα επιχειρησιακά οχήματα αλλά και στα σημεία που λάμβαναν χώρα οι συναντήσεις τους.

, για τη μετάβασή τους από και προς τα επιχειρησιακά οχήματα αλλά και στα σημεία που λάμβαναν χώρα οι συναντήσεις τους. Σημαντικό ρόλο στη συνοχή της ομάδας και την απρόσκοπτη δράση της διαδραμάτιζε ότι τα μέλη συνδέονταν με μεταξύ τους στενές φιλικές σχέσεις, ενώ είχαν κοινή καταγωγή και πολιτισμικές καταβολές. Επίσης, διακρίνονταν για τον «επαγγελματισμό» τους και την πείρα τους, έχοντας σταθερή ροπή στη διάπραξη των κλοπών, δεν εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα και τα παράνομα εισοδήματα τα επένδυαν σε αγορά κρυπτονομισμάτων.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε -14- συνολικά περιπτώσεις κλοπών σε Αφίδνες, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Γλυφάδα, Βούλα, Χαλάνδρι, Παλαιά Πεντέλη, Σπάτα και Σβορωνό Πιερίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από τις μέχρι στιγμής ταυτοποιημένες περιπτώσεις κλοπών ξεπερνά το ποσό των -344.500- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών (χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, λίρες γυαλιά ηλίου)

λάπτοπ, -2- φωτογραφικές μηχανές, συσκευή εκκένωσης ρεύματος (teaser),

-2- παντελόνια τύπου σόρτς, μπλούζα, καπέλο, -4- ζεύγη αθλητικών παπουτσιών, πορτοφόλι επώνυμης εταιρίας,

-17- κινητά τηλέφωνα,

χάρτινη συσκευασία κινητής εταιρείας,

ζευγάρι κιάλια (διόπτρες),

χαρτονόμισμα των 100 γαλλικών σεντς,

χαρτονόμισμα των 10 γερμανικών μαρκών

29 λίρες Αγγλίας,

-24.760- ευρώ,

-4- οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

