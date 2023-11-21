Την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα, την Τρίτη πιστώθηκαν 8.718.815 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, σήμερα, καταβλήθηκαν 2.685.166 ευρώ σε 729 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 845.649 ευρώ προς 138 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 5.188.000 ευρώ προς 2.163 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 116,8 εκατ. ευρώ προς 32.160 αιτούντες, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με την κατανομή της πρώτης αρωγής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, πρέπει να σημειωθεί ότι:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 51 εκατ. ευρώ προς 12.644 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 27,9 εκατ. ευρώ προς 8.401 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 21,2 εκατ. ευρώ προς 5.436 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 14 εκατ. ευρώ προς 4.644 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 2,6 εκατ. ευρώ προς 1.023 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν κανονικά οι καταβολές.

