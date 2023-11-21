Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Είναι η στιγμή που ο «δράκος των Εξαρχείων» κυνηγά την 13χρονη προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που είναι από κατάστημα της περιοχής και ήδη βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ εχουν καταγράφει τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησε η κοπέλα.

Ο δράστης ακολουθεί με γρήγορα βήματα την 13χρονη και την εγκλωβίζει κάτω από ένα κτήριο.Την πετάει στο έδαφος ενώ η ανήλικη κοπέλα δίνει μάχη για να ξεφύγει και τελικά τα καταφέρνει. Κατόπιν φεύγει τρέχοντας από το σημείο για να γλιτώσει, ενώ ο δράστης τρέπεται σε φυγή.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι αυτή την ώρα ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ δίνεται αγώνας δρόμου για να ανακαλύψουν την ταυτότητά του.

Πηγή: skai.gr

