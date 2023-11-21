Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Και τέταρτη καταγγελία για τον «δράκο των Εξαρχείων» από γυναίκα που «έπεσε» στα χέρια του εξετάζουν οι άντρες της ασφάλειας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η επίθεση έγινε την προηγούμενη Πέμπτη απογευματινές ώρες στην οδό Στουρνάρη.



Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όλα συνέβησαν όταν μπήκε σε ασανσέρ κτηρίου.



Ο δράστης την ακολούθησε, μπήκε στο ασανσέρ, οπού και βρήκε την ευκαιρία να την παρενοχλήσει.



Η καταγγέλλουσα πάλεψε μαζί του, και για καλή της τύχη ο δράστης αντιλήφθηκε έναν άντρα που υπήρχε στο κτήριο και φοβούμενος μην πιαστεί, τράπηκε σε φυγή.



Αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εκτιμούν πως υπάρχουν και αλλά θύματα, ενώ από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους αλλά και το ανθρωποκυνηγητό που βρίσκεται σε εξέλιξη, ευελπιστούν ο «δράκος των Εξαρχείων» σύντομα να πέσει στα «δίχτυα» τους.

Βίντεο: H στιγμή που ο «δράκος των Εξαρχείων» κυνηγά θύμα του

