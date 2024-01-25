Λογαριασμός
Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχεια

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή υλικές ζημίες από την επίθεση.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 6:30 το απόγευμα μια ομάδα αγνώστων πέταξαν 4 βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Στουρνάρη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή υλικές ζημίες από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

