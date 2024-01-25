Πέθανε η Φανή Πετραλιά

«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή η Γενική Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και δημοσιογράφος Φανή Πετραλιά.
Είχε ασχοληθεί με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
