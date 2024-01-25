Πέθανε η Φανή Πετραλιά

«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή η Γενική Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και δημοσιογράφος Φανή Πετραλιά.

Είχε ασχοληθεί με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.