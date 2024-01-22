«Δεν υπάρχει κανένα έργο που να μη φέρνει αναστάτωση» επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status για τις εργασίες του Fly Over.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό το έργο θα ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια επισημαίνοντας πως αυτό που βλέπει τώρα ο κόσμος είναι οι πρόδρομες εργασίες.

«Το έργο θα κρατήσει 3,5 χρόνια, αυτό είναι ξεκάθαρο. Καμία σχέση με το Μετρό, οι πρόδρομες εργασίες προχωρούν πολύ γρήγορα. Ο κόσμος θα καταλάβει ότι γίνεται έργο όταν δει μπουλντόζες, να ρίχνουν μπετά. Το εργοτάξιο θα μεταφερθεί από την πλευρά του δάσους σε πλάτος δύο λωρίδων κυκλοφορίας… δεν προβλέπεται να γίνουν άλλες καταλήψεις, εκτός από τη φάση των γεφυρών. Κανένας κόμβος δεν θα διακοπεί ποτέ. Ούτε η κυκλοφορία θα σταματήσει ούτε οι κόμβοι».

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι δεν είναι προαπαιτούμενο για ένα έργο μια κυκλοφοριακή μελέτη επιπτώσεων. Τόνισε ακόμη ότι κατανοεί την αγανάκτηση των πολιτών με την αναστάτωση της καθημερινότητάς τους, σημειώνοντας παράλληλα πως «αν δεν γινόταν το έργο, θα είχαμε αυτή την κατάσταση σε 2-3 χρόνια».

Ερωτηθείς για το θέμα του ποδηλατόδρομου στη Λεωφόρο Νίκης, τόνισε: «Ας το συζητήσει η πόλη, εγώ δεν έχω άποψη. Να αναλάβει την ευθύνη του ο Δήμος. Δεν εμπλεκόμαστε σε τέτοια θέματα ας αποφασίσει ο Δήμος».

