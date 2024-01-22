Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 5 Φεβρουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα: «Ευρωπαϊκή ενοποίηση- Οι περιπέτειες ενός οράματος»

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

Παρουσίαση βιβλίου

 «Ευρωπαϊκή ενοποίηση- Οι περιπέτειες ενός οράματος», τιτλοφορείται το βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα το οποίο θα παρουσιαστεί στις 5 Φεβρουαρίου στις 19.00 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία μετέχουν οι πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην ΕΕ , Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Σταύρος Δήμας και Αννα Διαμαντοπούλου. 

τσιορδας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Τσιόδρας βιβλίο παρουσίαση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark