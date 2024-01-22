«Ευρωπαϊκή ενοποίηση- Οι περιπέτειες ενός οράματος», τιτλοφορείται το βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα το οποίο θα παρουσιαστεί στις 5 Φεβρουαρίου στις 19.00 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία μετέχουν οι πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην ΕΕ , Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Σταύρος Δήμας και Αννα Διαμαντοπούλου.

