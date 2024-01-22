Αίρεται σταδιακά από το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ισχυρών βόρειων ανέμων από τα βόρεια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων "blue star naxos" και "blue star 2" θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις 17.30 το απόγευμα για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αντίστοιχα.

Δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο το μεσημεριανό δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Αδαμάντιος Κοραής» στις 14.55 για τις δυτικές Κυκλάδες. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Πάντως οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου φθάνοντας έως και τα 9 Μποφόρ συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα και Καβάλα-Πρίνου Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχωρήσή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

