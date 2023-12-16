Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα στοιχεία γύρω από τον «Ψηφιακό Βοηθό» του gov.gr με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος τέθηκε πριν από τρεις ημέρες σε λειτουργία και καλείται να απαντά σε διάφορα ερωτήματα των πολιτών, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα της κυβέρνησης στο να γίνει πρωτοπόρος χώρα μελέτης και εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη χώρα, η οποία εισάγει την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI) στο Δημόσιο, για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών.

«Πώς μπορώ να βγάλω ταυτότητα;», «Πώς μπορώ να εκδώσω οικογενειακό πιστοποιητικό;», «Ο γιος μου γεννήθηκε το 2010, δικαιούται youth pass»; είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντά ο πρώτος «Ψηφιακός Βοηθός». Ακόμη και σε πιο ιδιαίτερες ή και «περίεργες» ερωτήσεις μπορεί να ανταποκριθεί και να απαντήσει, όπως «ακούω τον γείτονά μου στο διπλανό διαμέρισμα, φοβάμαι ότι μπορεί να κακοποιεί τον σκύλο του».

Με την είσοδο της ΑΙ στο gov.gr ο πολίτης ή η επιχείρηση δεν χρειάζεται να ψάχνει τις υπηρεσίες του gov και τις διαδικασίες του «ΜΙΤΟS». Aρκεί μια γραπτή ερώτηση -ακόμα και μια εκφώνηση- και η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης αναζητά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και καθοδηγεί τον πολίτη, δίνοντας συνδυαστικές απαντήσεις σε απλά, αλλά και πιο σύνθετα ερωτήματα.

Τα δεδομένα είναι όλα ανωνυμοποιημένα και ακόμη και σε περίπτωση που τα προσθέσει ο πολίτης, το ίδιο το σύστημα τα σβήνει, η δε «συνομιλία» παραμένει για 20 μέρες. Οι πολίτες μπορούν να συνομιλήσουν με τον «Ψηφιακό Βοηθό» τόσο από το κινητό τους τηλέφωνο, όσο και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υποβάλλουν το ερώτημά τους σε φυσική γλώσσα, γραπτά ή φωνητικά, ώστε ο «Ψηφιακός Βοηθός» να τους βοηθήσει να εντοπίσουν με τρόπο απλό και φιλικό την υπηρεσία που ψάχνουν, ενώ στο τέλος της «συνομιλίας» έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την εφαρμογή.

Το mAigov Beta παρέχει -αυτή τη στιγμή- τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 240 συνομιλιών στα ελληνικά ανά λεπτό. O χρόνος αλληλεπίδρασης κάθε πολίτη με το σύστημα δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά συνεδρία. Με στόχο να διασφαλιστεί μια καλή εμπειρία για τον χρήστη, αλλά και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, ειδικά το πρώτο διάστημα όπου αναμένεται αυξημένο ενδιαφέρον, το σύστημα του mAigov περιλαμβάνει εξειδικευμένο μηχανισμό αναμονής (queueing). Μόλις καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων εξυπηρετούμενων χρηστών, ο αμέσως επόμενος οδηγείται σε ουρά αναμονής μέχρι να μπορέσει να εξυπηρετηθεί.

Τα στατιστικά στοιχεία των πρώτων ημερών

Στις 63.000 ανήλθε ο αριθμός των ερωτήσεων που δέχθηκε το πρώτο τριήμερο ο «Ψηφιακός Βοηθός» του gov.gr, εκ των οποίων οι 56.900 αναγνωρίσθηκαν ως μη-τρολ ερωτήσεις.

Από αυτές, το ποσοστό διαλόγων (διευκρίνιση πάνω στην πρώτη απάντηση) έφτασε στο 30%, αφού αφορούσε περίπου 17.000 περιπτώσεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως το 70% (39.900) έλαβε αυτό που έψαχνε με την πρώτη απάντηση.

Ο συνολικός αριθμός αξιολογήσεων απαντήσεων ήταν 1.714, δηλαδή το 2,7% στις 63.000 ερωτήσεις. Οι θετικές αξιολογήσεις ήταν 1.334, δηλαδή ποσοστό 78%.

Οι πιο «περίεργες» ερωτήσεις

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι «περίεργες» ερωτήσεις, στις οποίες επίσης το σύστημα απάντησε ανάλογα. Οι πιο χαρακτηριστικές ήταν:

- Πόσο θα έρθει το ΑΓΙΑΞ-ΑΕΚ σήμερα;

«Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να παρέχω πληροφορίες ή προβλέψεις για αθλητικά γεγονότα. Παρακαλώ ανατρέξτε σε επίσημες αθλητικές πηγές για τις πληροφορίες που χρειάζεστε».

- Πώς να βρω κοπέλα;

«Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό το θέμα. Είμαι εδώ για να παρέχω πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της Ελληνικής Κυβέρνησης».

- Πιστεύεις πως υπάρχει Θεός;

«Λυπάμαι, αλλά ως Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν έχω την ικανότητα να έχω προσωπικές

πεποιθήσεις ή απόψεις. Είμαι εδώ για να παρέχω πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις διαδικασίες της».

- Πού έχει τα καλύτερα σουβλάκια στην Αθήνα;

«Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να παρέχω πληροφορίες ή συστάσεις για εστιατόρια ή

τρόφιμα. Η εξουσιοδότησή μου περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με

τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Σχετικά με τις συνδυαστικές ερωτήσεις.

- Γειά σου, πώς σε λένε;

- Δούλεψα για πρώτη μου φορά αυτό τον χρόνο. Πού μπορώ να βρω τα ένσημά μου;

«Μπορείτε να βρείτε τα ένσημά σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης" του ΕΦΚΑ. Θα χρειαστεί να έχετε εγγραφεί και να έχετε ενεργοποιήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΦΚΑ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για περισσότερες πληροφορίες. Πηγή: https://www.efka.gov.gr/el/online-services/atomikos-logariasmos-asfalisis».

- Τι είναι το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας;

- Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για έκδοση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας;

«Για την έκδοση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας για ενήλικες, χρειάζεστε τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 3. Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4x6 εκατοστά. 4. Πιστοποιητικό υγείας από ιατρό, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία».

Τα θέματα που ρώτησαν οι χρήστες

Γύρω από την ταυτότητα ήταν οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε αυτό το διάστημα ο «Ψηφιακός Βοηθός» του gov.gr, καθώς αφορούσε το 15,17% των περιπτώσεων και η νέα ταυτότητα το 12,07%.

Τα άλλα θέματα ήταν:

Προσωπικός αριθμός πολίτη 9,66%

Διαβατήριο 7,93%

Συνταξιοδότηση 7,93%

Τέλη κυκλοφορίας 7,93%

Υπεύθυνη δήλωση 7,24%

Επίδομα θέρμανσης 5,52%

Έκδοση νέας ταυτότητας 5,17%

Μεταβίβαση αυτοκινήτου 4,48%

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4,48%

Έκδοση ταυτότητας 4,14%

Εξουσιοδότηση 4,14%

Πιστοποιητικό γέννησης 4,14%

Παπαστεργίου: «Αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βοηθό του πολίτη»

Για μια νέα εποχή έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε συγκεκριμένα: «Η εξαιρετική δουλειά που έγινε με την υλοποίηση του gov.gr και τη συγκέντρωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου σ' ένα μόνο σημείο, ήρθε η ώρα να περάσει σε νέα εποχή. Αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγοντάς την για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο, καθιερώνοντας έναν πραγματικό βοηθό για τον πολίτη. Έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος ακούει εφόσον ο πολίτης ρωτήσει με φωνητική εντολή και διαβάζει εφόσον ο πολίτης του γράψει την ερώτηση που έχει να κάνει. Ο ‘'βοηθός'', που τον ονομάσαμε mAIgov, κάνει έρευνα στο περιεχόμενο των ψηφιακών υπηρεσιών και του υλικού που υπάρχει στο gov.gr, καθώς και στο Μητρώο Διαδικασιών ΜΙΤΟS. Έτσι, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα απαντά στον πολίτη, παραπέμποντάς τον και σε link προκειμένου να εξυπηρετηθεί περαιτέρω».

Και ο κ. Παπαστεργίου πρόσθεσε: «Από την πρώτη ημέρα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες ενδιαφέρθηκαν να μπουν στην πλατφόρμα και να δοκιμάσουν τη νέα δυνατότητα, που σκοπεύουμε να εξελίξουμε περαιτέρω. Σε λίγο καιρό, θα δείτε ακόμη περισσότερες εφαρμογές και εργαλεία εξυπηρέτησης για τον πολίτη στο gov.gr. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία στην οποία ο πρωθυπουργός δίνει μεγάλη έμφαση. Να είστε σίγουροι ότι η χρήση της θα γίνεται πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών».

