Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας.

Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Ταύρος

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα. Δεν θα ήταν κακό να στήσετε ένα αυθόρμητο παρτάκι και να ξεχαστείτε…

Δίδυμοι

Εάν αφεθείτε και αντιδράσετε αυθόρμητα θα κάνετε ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος στον τομέα της καριέρας σας σήμερα. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και διπλωματική γλώσσα… Εάν είστε σε μια σχέση θα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ειδικά εάν βρίσκεται στα πρώτα της βήματα η σχέση σας.

Καρκίνος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Λέων

Κάντε πράγματα μόνο για σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να αποκλείσετε εντελώς τους άλλους που τελευταία σας φορτίζουν υπερβολικά. Με εκκεντρικότητα και πείσμα αντιμετωπίζετε σήμερα τις προκλήσεις της ημέρας, αλλά στο τέλος αυτής της αντιμετώπισης ίσως να μην είστε νικητές.

Παρθένος

Διδαχτείτε από τα λάθη του παρελθόντος και επενδύστε στην ομαδική δουλειά, εάν θέλετε αν αποδώσει ότι κάνετε. Μέσα από την ομαδική προσπάθεια θα έρθει η επιτυχία. Φροντίστε τον εαυτό σας, την διατροφή σας και την ξεκούραση σας. Προσοχή μόνο στην κατανάλωση αλκοολούχων, εάν αποφασίσετε να βγείτε έξω το βράδυ.

Ζυγός

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Τοξότης

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Αιγόκερως

Κάποια κρίση ανασφάλειας ή πανικού δεν είναι απίθανη. Μην αφήνετε το συναίσθημα αυτό να σας παραλύσει και αναζητήστε βοήθεια σε άτομα που εμπιστεύεστε, αγαπάτε και σας αγαπούν. Θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο από τον χρόνο αλλά και την ενέργεια σας για να ενδυναμώσετε τις προσωπικές σχέσεις σας, οικογενειακές ή ερωτικές.

Υδροχόος

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Ιχθείς

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

