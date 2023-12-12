Στην υπηρεσία των πολιτών τίθεται από σήμερα το απόγευμα ο πρώτος ψηφιακός βοηθός που θα λειτουργεί με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και θα εξυπηρετεί πολίτες στην πύλη gov.gr.

Ο ψηφιακός βοηθός, που έχει τη μορφή chatbot και ενεργοποιείται στη δοκιμαστική μορφή του σήμερα το απόγευμα, θα βοηθά τους επισκέπτες του gov.gr να βρουν εύκολα την υπηρεσία που αναζητούν, απαντώντας σε απλές αλλά και σύνθετες ερωτήσεις τους. Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο και μία από τις πρώτες ανάλογες υπηρεσίες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ειδικά στο σκέλος της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες για τη διευκόλυνσή τους και την απλοποίηση της καθημερινότητάς τους.

Πληροφορίες από 1.608 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες και από 3.270 ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών

Στο έργο του ο νέος βοηθός θα αντλεί πληροφορίες από τον κατάλογο των 1.608 ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο gov.gr και 3.270 ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών που έχουν ενσωματωθεί στο μητρώο ΜΙΤΟΣ, προκειμένου να κατευθύνει κάθε συνομιλητή του, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο πολίτης για την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματός του.

Θα εξυπηρετεί 240 ερωτήματα ανά λεπτό

Η πρωτοβουλία mAIgov χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στον βοηθό να μαθαίνει μέσω των ανταλλαγών που θα έχει καθημερινά με πολίτες, με αποτέλεσμα το chatbot να βελτιώνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Στην δοκιμαστική φάση θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 240 ερωτημάτων στα ελληνικά ανά λεπτό, αριθμός που θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Όλες οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τον ψηφιακό βοηθό γίνονται ανώνυμα, δηλαδή η εφαρμογή δεν διαθέτει στοιχεία για τον πολίτη που εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο ψηφιακός βοηθός είναι ήδη εκπαιδευμένος να μην ζητά ή δέχεται προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμών.

Ο ψηφιακός βοηθός θα συνεισφέρει επίσης στη μεγαλύτερη εξοικείωση του μέσου πολίτη με το gov.gr και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από το κράτος, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία του 21ου αιώνα.

