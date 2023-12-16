Γεγονότα



1497: Ο πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο Ντα Γάμα περιπλέει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ανοίγοντας νέους δρόμους στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

1923: Οι εκλογές στην Ελλάδα εξελίσσονται σε θρίαμβο του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξαιτίας της αποχής των αντιβενιζελικών δυνάμεων. Είναι οι τελευταίες εκλογές που διεξάγονται με σφαιρίδιο.

1940: Το αμερικανικό περιοδικό LIFE κυκλοφορεί μ’ ένα έλληνα τσολιά στο εξώφυλλό του.

1985: Ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώτος νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

1991:Συνέρχεται το δεύτερο (έκτακτο) συνέδριο του Συνασπισμού (16-19 Δεκεμβρίου). 1.250 σύνεδροι από 430 οργανώσεις εκλέγουν πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

1991: Με πρωτοβουλία της Γερμανίας, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την κρατική οντότητα της Κροατίας, της Σλοβενίας και της ΠΓΔΜ.

1770: Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, γερμανός συνθέτης. (Θαν. 26/3/1827)

1775: Τζέιν Όστεν, αγγλίδα συγγραφέας. («Λογική κι Ευαισθησία», «Περηφάνια και Προκατάληψη») (Θαν. 18/7/1817)

1917: Άρθουρ Κλαρκ, άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος») (Θαν. 19/3/2008)

1821: Αντώνης Οικονόμου, υδραίος αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε στο Άργος. (Γεν. 1775)

1859: Βίλχελμ Καρλ Γκριμ, γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδελφούς Γκριμ. (Γεν. 24/2/1786)

1974: Κώστας Βάρναλης, Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και εν γένει διανοούμενος της Αριστεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας κληροδότησε ορισμένα σημαντικά έργα, όπως τις ποιητικές συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), τη ριζοσπαστική μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» (1925) και το πολύκροτο αφηγηματικό έργο « Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» (1931). (Γεν. 14/2/1884)

