Με αυτά τα δύο μαχαίρια σκότωσε η 39χρονη τον άτυχο Σάκη κάτω από το σπίτι του το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, στη Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα τα ξημερώματα του Σαββάτου, η 39χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Λουκίσια Χαλκίδας, διένυσε μια απόσταση 20 χιλιομέτρων μέχρι το σπίτι του 43χρονου στο κέντρο της πόλης και του έστησε καρτέρι.

Η 39χρονη μόλις τον είδε του επιτέθηκε πισώπλατα, μαχαιρώνοντάς τον μέχρι θανάτου, με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα.

Το ένα μαχαίρι, μήκους 31 εκατοστών, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο αυτοκίνητου του θύματος.

Το δεύτερο, μήκους 27 εκατοστών, το αφαίρεσαν από το άψυχο σώμα του 43χρονου, καθώς βρέθηκε καρφωμένο στην αριστερή ωμοπλάτη του, αποδεικνύοντας το μένος της 39χρονης.

Η δράστις ισχυρίστηκε ότι όλα ξεκίνησαν από μία ερωτική επαφή που είχαν δράστιδα και θύμα πριν από μερικά χρόνια.

Ζητώντας συγνώμη από την οικογένεια του θύματος είπε ότι δεν είχε σχεδιάσει το έγκλημα. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.