Από την Λαμία μέχρι την Κοζάνη: Αγρότες με δεκάδες τρακτέρ στους δρόμους

Γέμισε από δεκάδες τρακτέρ και αγρότες το κέντρο της Λαμίας, την Παρασκευή (26/1) το μεσημέρι, από τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι φτάνοντας μέχρι την είσοδο του νεοκλασικού στην πλατεία Ελευθερίας όπου άφησαν και μια μπάλα άχυρο κλείνοντας την είσοδο των γραφείων της ΠΕ Φθιώτιδας.

Ενδεικτικό της εντυπωσιακής κινητοποίησης, ήταν ότι τα σταθμευμένα αγροτικά και επαγγελματικά οχήματα, ξεκινούσαν από την πλατεία Ελευθερίας στην αρχή της Διάκου συνέχιζαν στην Υψηλάντη, την Καζούλη και την Καραϊσκάκη, μέχρι την πλατεία Λαού στο ύψος της Κολοκοτρώνη.

Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Δυτική Μακεδονία, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα που ταλανίζουν το κλάδο τους και «απειλούν -όπως λένε -την βιωσιμότητα της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής».

Κοζάνη

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς συλλόγους της Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου με τα τρακτέρ τους σε παράταξη, πραγματοποίησαν πορεία στην πόλη της Κοζάνης, όπου οι εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Γιάννη Κοκκαλιάρη ενώ στην συνέχεια απέκλεισαν για μισή ωρα το κτίριο της Περιφέρειας όπου είχαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γ. Αμανατίδη.

Τα θέματα που σχετίζονται με τις ενισχύσεις από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και φαίνεται ότι αποτελούν την αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αγροκτηνοτρόφος από την Πολυκάρπη Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, του οποίου η οικογενειακή φάρμα το 2023 βραβεύτηκε από την ΕΕ ως η καλύτερη της Ευρώπης, «η μείωση του εισοδήματος των συναδέλφων μας από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ για την ζωική και φυτική παράγωγη ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 52%».

Τόνισε ότι «πρόκειται για χρήματα που λείπουν από το πορτοφόλι μας, χωρίς να έχουμε άμεσα η έμμεσα την ευθύνη για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα» επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση η οποία όπως ισχυρίζεται «δεν ενημέρωσε έγκαιρα για τις ενέργειές της τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο».

Οι αγρότες της Κοζάνης μετά την συνάντηση τους με τον Περιφερειάρχη Γ. Αμανατίδη παρέταξαν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εγνατίας οδού στα Κοίλα Κοζάνης κι όπως δήλωσε ο Στάθης Πασχαλίδης από τις αρχές της επόμενης βδομάδας «θα επιδιωχθεί σε συντονισμό με τα αλλά μπλόκα στην Περιφέρεια να αποκλειστεί ο κόμβος της Εγνατίας στην Σιάτιστα».

Καστοριά

Στην Καστοριά, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην είσοδο της πόλης της Καστοριάς, στην λεωφόρο των κύκνων και έχουν προαναγγείλει για την Δευτέρα ολιγόωρο αποκλεισμό του κτιρίου της Περιφέρειας κατά την διάρκεια της συνάντησής τους με τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

Ο Δημήτρης Μόσχος ανέφερε ότι την επόμενη βδομάδα μετά από συνεννόηση όλοι οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας με λεωφορεία θα μεταβούν στην παναγροτική κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Γρεβενά

Στα Γρεβενά, οι αγροκτηνοτρόφοι αποσύρθηκαν από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας και παράταξαν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εγνατίας οδού στην Μυρσίνα.

Ο κ. Μπάμπης Ορφανίδης από το Καρπερό Γρεβενών μίλησε για τις επιπτώσεις των πράσινων πολιτικών της ΕΕ στην αγροτική παραγωγή επισημαίνοντας ότι «ενώ στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των λιπασμάτων, των αγροεφοδίων, πληρώνουμε ήδη ως καταναλωτές την ραγδαία άνοδο των τιμών, την ίδια στιγμή τα αγροτικά και κτηνοτροφικά μας προϊόντα που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές πρακτικές πως εξηγείται οι τιμές τους να κατρακυλούν στο χωράφι».

LAMIA REPORT/ΑΠΕ

