Οριοθετήθηκαν τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 12.00 το μεσημέρι στην περιοχή Άχλα της Άνδρου.

Ειδικότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν το μέτωπο, από το Μοναστήρι του Αγίου Μάμα μέχρι κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Το άλλο μέτωπο κατευθύνεται προς Στενιές και προς την θάλασσα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης μαζί με μέλη της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο προκειμένου να αποκλείσουν να περάσει η φωτιά προς το χωριό Αποικία.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άχλα της νήσου Άνδρου. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές #πυροσβέστες με οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης κινητοποιήθηκε 1 Α/Φ και ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ από Αθήνα με 1 Ε/Π, ενώ θα μεταβούν…

