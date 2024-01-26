Ξεκινά σταδιακά η καταμέτρηση των παροχών σε μηνιαία βάση - η οποία και θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους – όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.



Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές να:

Διασφαλίσουν ότι το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιριών θα έχει πρόσβαση στο χώρο των μετρητών του ακινήτου, προκειμένου να γίνει η λήψη ένδειξης από τον μετρητή και στη συνέχεια να χορηγηθεί στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επιλέξει ο πελάτης, για την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη της ένδειξης, όλοι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν την ένδειξη της παροχής εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίσκεψης του καταμετρητή στο ακίνητο, με τους εξής τρόπους:

- Καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του ΔΕΔΔΗΕ στη δωρεάν γραμμή 800-400-4000

- Εναλλακτικά μπορούν να καταχωρίσουν την ένδειξη στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στο link https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html?type=8

- Μέσω της εφαρμογής My DEDDIE App από το κινητό τους τηλέφωνο.



Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας για μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υλοποιείται. Ξεκινώντας, σταδιακά, ο ΔΕΔΔΗΕ τις καταμετρήσεις σε όλη την Ελλάδα, αναμένεται να οδηγηθούμε σε δραστική μείωση των ρευματοκλοπών. Και αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό δυναμικό μας και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών μας, θα έχει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, με κυριότερο τους χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος».



