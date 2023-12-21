Σύσκεψη Κικίλια αύριο με τις εταιρείες εκχιονιστικών μηχανημάτων για την Αττική

Σύσκεψη με τις εταιρείες εκχιονιστικών μηχανημάτων θα έχει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, αύριο Παρασκευή 22-12-2023, στο Υπουργείο στο Μαρούσι.

Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων χιονοπτώσεων στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, ο κ. Κικίλιας συγκάλεσε την συγκεκριμένη σύσκεψη, προκειμένου να συζητηθούν λεπτομέρειες για την άμεση και έγκαιρη εξεύρεση εκχιονιστικών μηχανημάτων, καθώς, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος σε χθεσινή συνέντευξη του, «ο διαγωνισμός για εκχιονιστικά μηχανήματα στην Περιφέρεια Αττικής δεν έχει τελεσφορήσει», επειδή «οι εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν έχουν "χτυπήσει" η μια την άλλη και αυτό είναι θέμα».

Για το λόγο αυτό, όπως τόνισε ο Υπουργός, «αν χρειαστεί, για την ασφάλεια των πολιτών, θα κάνουμε τη δουλειά μας με επιτάξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

