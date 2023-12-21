Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια το χρονικό διάστημα από 15 έως 19 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά -91.066- άτομα και -69.448- οχήματα, ενώ

προσήχθησαν -3.159- άτομα,

συνελήφθησαν -1.270- άτομα για διάφορα αδικήματα,

βεβαιώθηκαν -18.153- παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

ακινητοποιήθηκαν -445- οχήματα και

κατασχέθηκαν –12-.

Ενδεικτικά, αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν:

στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου διενεργήθηκαν –3.605– έλεγχοι ατόμων, συνελήφθησαν –19– άτομα και βεβαιώθηκαν –537– παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου διενεργήθηκαν –353– έλεγχοι ατόμων, –38– έλεγχοι οχημάτων, προσήχθησαν –16– άτομα, συνελήφθησαν –2– άτομα και βεβαιώθηκαν -151- παραβάσεις για Κ.Ο.Κ.,

σε περιοχές της Αργολίδας, όπου ελέγχθησαν –216– άτομα, προσήχθησαν –58– άτομα, συνελήφθησαν –47– άτομα, και βεβαιώθηκαν –67– παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου διενεργήθηκαν –424– έλεγχοι ατόμων και –111– έλεγχοι οχημάτων, προσήχθησαν –30– και συνελήφθησαν –4– άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν –56– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και –27– λοιπές παραβάσεις,

σε περιοχές της Θεσσαλίας, και ειδικότερα σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, όπου ελέχθησαν –918– άτομα και –886– οχήματα, βεβαιώθηκαν –224– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκε –1– όχημα,

σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, (Λέσβο, Χίο και Σάμο), όπου διενεργήθηκαν –126– έλεγχοι ατόμων και –105– έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν –21– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκαν –4– οχήματα,

σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου ελέγχθησαν –155– άτομα και –115– οχήματα, προσήχθησαν –15– άτομα, βεβαιώθηκαν –69– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκαν –4– οχήματα,

στην περιοχή του Ζαγορίου Ιωαννίνων, όπου ελέγχθησαν -90- άτομα και -74- οχήματα, προσήχθησαν -2- άτομα, συνελήφθη -1- άτομο, βεβαιώθηκαν -25- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και -1- λοιπή παράβαση, ενώ, ακινητοποιήθηκαν -2- οχήματα και

σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα, όπου ελέγχθησαν –376– άτομα και –340– οχήματα, προσήχθησαν –7– άτομα, συνελήφθη –1– άτομο, ενώ βεβαιώθηκαν –48– παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και –2– λοιπές παραβάσεις.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

