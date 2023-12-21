Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση» για την επιδότηση νοικοκυριών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση .

Το επίδομα κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ και θα ενσωματωθεί υπό μορφή έκπτωσης στους λογαριασμούς ρεύματος των δικαιούχων στο διάστημα Ιανουαρίου Μαρτίου

Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

Άρθρο 1

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης-Χρονική περίοδος επιδότησης

1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2. Κατά την υποβολή του αιτήματος, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος κατοικία του. Η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής του επιδόματος. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

2. Το επίδομα της παρ. 1 χορηγείται για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

3. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

4. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

ζ) Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας.

η) Οι αιτούντες του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 125/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’6238), εφόσον η αίτησή τους έχει γίνει αποδεκτή.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι βάσεις δεδομένων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και άλλες πηγές.

Άρθρο 2

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα, που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 1, δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

αα) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013,

αβ) και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Άρθρο 3

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

2. Σε κάθε δικαιούχο, το επίδομα θέρμανσης με την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά μήνα, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των σαράντα πέντε (45) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ενενήντα (390) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου της παρ. 2 του άρθρου 1. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

3. Το επίδομα χορηγείται στον δικαιούχο σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπούσε και αφορά κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Το ποσό του επιδόματος, που εφαρμόζεται ως έκπτωση στον λογαριασμό, υπολογίζεται βάσει του ποσού της παρ. 2, αναλογικά βάσει των ημερών που αφορά ο λογαριασμός οι οποίες εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1. Σε εκκαθαριστικό λογαριασμό που αφορά κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου αφαιρείται το ποσό του επιδόματος, που έχει ήδη αποδοθεί βάσει του δεύτερου εδαφίου.

4. Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1, μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2024.

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

αβ) το ονοματεπώνυμό του,

αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

αδ) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

αε) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

αστ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

αζ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση.

β) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης

εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

γ) Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 6.

δ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας (1) αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 125/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’6238).

στ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής τους, φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

3. Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

4. Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 2 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.



Άρθρο 5

Αρμόδιοι, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., δια των συναρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν, διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και ενημερώνει τον Διαχειριστή του ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σχετικά με τον ΑΦΜ, τον αριθμό ηλεκτρικής παροχής και το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε δικαιούχος, τα οποία εφεξής συνιστούν τα στοιχεία των δικαιούχων. Τα εισαγόμενα στοιχεία του άρθρου 4, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης με το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων που έλαβε σύμφωνα με την παρ. 1, ενημερώνει την Α.Α.Δ.Ε. για τυχόν αναντιστοιχίες των στοιχείων και εξαιρεί τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, οπότε προκύπτουν οι τελικοί δικαιούχοι του επιδόματος του άρθρου 1. Στην συνέχεια, ενημερώνει εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη των δεδομένων της παρ. 1,

α) τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) σχετικά με τον ΑΦΜ, τον αριθμό ηλεκτρικής παροχής, το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε δικαιούχος και τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί κάθε ηλεκτρική παροχή. Μετά το πέρας της χρονική περιόδου επιδότησης, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει το ΔΑΠΕΕΠ για την περίοδο εκπροσώπησης κάθε ηλεκτρικής παροχής από τον εκάστοτε Προμηθευτή,

β) τους Προμηθευτές που εκπροσωπούν την εκάστοτε παροχή δικαιούχου κατή την ημερομηνία αποστολής των υπόψη στοιχείων με το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε δικαιούχος.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος του επιδόματος της παρούσας αλλάξει Προμηθευτή κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον νέο Προμηθευτή σχετικά με το συνολικό ποσό που δικαιούται ο δικαιούχος. Ο νέος Προμηθευτής χορηγεί το επίδομα της παρούσας σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 3.

4. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται από τον ΔΑΠΕΕΠ μέσω των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται στον δικαιούχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης». Ο Προμηθευτής με την πίστωση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης προς τον δικαιούχο, ενημερώνει τον ΔΑΠΕΕΠ σχετικά με τον ΑΦΜ, τον αριθμό ηλεκτρικής παροχής, το ποσό που πιστώθηκε σε κάθε δικαιούχο καθώς και την περίπτωση κατά την οποία πιστώθηκε μικρότερο από το αναλογούν ποσό με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3.

5. Ο ΔΑΠΕΕΠ, με βάση τα στοιχεία των παρ. 2 και 4, ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε δικαιούχο και αποδίδει τα ποσά στους Προμηθευτές. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΔΑΠΕΕΠ διαπιστώσει αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων των παρ. 2 και 4, τότε με βάση τα στοιχεία της παρ. 2, ο ΔΑΠΕΕΠ σε συνεργασία με τον Προμηθευτή προβαίνει σε τυχόν χρεοπιστώσεις προς τον δικαιούχο.

Άρθρο 6

Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης προς την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο και Επικοινωνία (επιλογή

«Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 15η Ιουλίου 2024, στην οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε (ΓΔΗΛΕΔ και ΔΕΞΥ) και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

3. Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο της παρ. 2 και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ επανεξετάζει την αίτηση και ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να πιστωθεί το ποσό στον δικαιούχο με βάση την διαδικασία του άρθρου 5.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις δικαιούχων-Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων

1. Οι δικαιούχοι στους οποίους έχει καταβληθεί το επίδομα της παρούσας υποχρεούνται όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (Α.Φ.Μ. και αριθμό παροχής) στον προμηθευτή τους εντός του έτους 2024, αλλιώς αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης ηλεκτρικής ενέργειας μελλοντικά.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μελλοντικά.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, στις περιπτώσεις μη νόμιμης καταβολής επιδόματος θέρμανσης ή καταβολής ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της. (ΦΕΚ Β' 7253/21-12-2023)

