Ειδική επιχειρησιακή δράση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ομάδων της Ο.Π.Κ.Ε καθώς και αστυνομικού σκύλου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε -39- κελιά, όπου εντοπίστηκαν -3- έγκλειστοι να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο για τα όπλα.

Ειδικότερα, 28χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με -7,2- γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ 53χρονος και 29χρονος, κατελήφθησαν να κατέχουν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, μήκους -18- και -16- εκατοστών.

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- κινητά τηλέφωνα με τα παρελκόμενά τους (hands free, φορτιστές).

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

