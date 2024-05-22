Το θρυλικό Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας - το αεροσκάφος που αγόρασε το 1968 ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το οποίο από το 2001 βρισκόταν εγκαταλειμμένο στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού - κοσμεί πλέον τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Το Mount Olympus - μήκους 47 μέτρων και ένα από τα 6 αεροσκάφη που είχε αγοράσει ο Ωνάσης για τον στόλο της τότε Ολυμπιακής - μεταφέρθηκε τον Μάρτιο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και σήμερα το βράδυ στις 20.00 θα γίνουν τα εγκαίνια κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, στην παρουσία αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης.
Η αγάπη του Αριστοτέλη Ωνάση για τα αεροσκάφη ήταν τέτοια που συνήθιζε να λέει: «Τα καράβια είναι η γυναίκα μου και τα αεροπλάνα η ερωμένη μου».
