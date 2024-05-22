Το θρυλικό Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας - το αεροσκάφος που αγόρασε το 1968 ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το οποίο από το 2001 βρισκόταν εγκαταλειμμένο στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού - κοσμεί πλέον τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το Mount Olympus - μήκους 47 μέτρων και ένα από τα 6 αεροσκάφη που είχε αγοράσει ο Ωνάσης για τον στόλο της τότε Ολυμπιακής - μεταφέρθηκε τον Μάρτιο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και σήμερα το βράδυ στις 20.00 θα γίνουν τα εγκαίνια κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, στην παρουσία αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης.

Το Mount Olympus από το 2001 βρισκόταν εγκαταλειμμένο στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού

Η αγάπη του Αριστοτέλη Ωνάση για τα αεροσκάφη ήταν τέτοια που συνήθιζε να λέει: «Τα καράβια είναι η γυναίκα μου και τα αεροπλάνα η ερωμένη μου».

