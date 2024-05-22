Ανακοίνωση σχετικά με την υγεία του 9χρονου που καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα σε σχολείο στην Κηφισιά, εξέδωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο οποίο διεκομίσθη.

Όπως διευκρινίζεται κατά την κλινική εξέταση είχε πλήρη επικοινωνία, κινητικότητα και αισθητικότητα και παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Ο ανήλικος Μ. Θ., (γεν. 2015), διακομίσθηκε μέσω ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 21.05.2024 και ώρα 14:10 λόγω αναφερόμενης καταπλάκωσης από μεταλλική πόρτα.

Κατά την κλινική εξέταση είχε πλήρη επικοινωνία, πλήρη κινητικότητα και αισθητικότητα και ήταν αιμοδυναμικά σταθερός.

Έγιναν οι απαραίτητες κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις και παραμένει εκτός κινδύνου νοσηλευόμενος στη Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης για περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχο.

