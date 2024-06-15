Συνολικά 72.700.677 ευρώ θα καταβληθούν σε 76.052 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:



1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.150.677 ευρώ σε 32.067 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

14 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

9 εκατ. ευρώ σε 110 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

50.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

