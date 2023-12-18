Εξιχνίαση κακουργηματικής απάτης ύψους 650.000 ευρώ σε βάρος εταιρείας – διακρίβωση δράσης εγκληματικής οργάνωσης – σύλληψη τριών μελών και ταυτοποίηση ακόμη τεσσάρων – προέβαιναν σε αγοραπωλησίες ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, στα οποία δεν είχαν κυριότητα.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε κακουργηματική απάτη σε βάρος εταιρείας, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στο Ελληνικό Αττικής.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, από τη διερεύνηση της οποίας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης στον τομέα αυτό, ενώ σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 16 Δεκεμβρίου 2023, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος άλλων μελών, από τα οποία -4- έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατά συναυτουργία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από τις οποίες το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023 είχαν ενωθεί μεταξύ τους και συστήσει εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων της απάτης και της πλαστογραφίας.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης, κατ’ εντολή του αρχηγικού μέλους, συστήνονταν ψευδώς είτε ως πληρεξούσιοι είτε ως μεσολαβητές ιδιοκτητών οικοπέδων – ακινήτων, ή ακόμη παρουσιάζονταν και οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες αυτών, χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας και εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών έπειθαν τα θύματά τους να προβούν στη συγκέντρωση δικαιολογητικών για την σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου, με σκοπό την εικονική μεταβίβαση ακινήτων, για την οποία απαιτούσαν προκαταβολή συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβόλαιο.

Μάλιστα, για την επίτευξη του σκοπού τους τα μέλη της οργάνωσης δε δίσταζαν να προβούν ακόμη και σε αλλαγές προσωπικών κωδικών, δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών, παραβιάζοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υφαρπάζοντας απαραίτητα έγγραφα- πιστοποιητικά, ενώ προχωρούσαν και σε αντίστοιχες τμηματικές καταβολές του τιμήματος, είτε σε μετρητά, είτε σε επιταγές, είτε με μεταφορά σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Με τον τρόπο αυτό το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2023 εξαπάτησαν εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία εκδήλωσε επιθυμία για αγορά -3- όμορων οικοπέδων στο Ελληνικό Αττικής. Η εν λόγω εταιρία, προχώρησε σε προκαταβολή ποσού ύψους 650.000 ευρώ, ωστόσο, η απάτη έγινε αντιληπτή όταν κατά τη διάρκεια τοπογράφησης εντοπίσθηκε ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου όπως επίσης και ότι δύο από τα τρία οικόπεδα είχαν ήδη πωληθεί προ λίγων ημερών.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων μελών της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

·πλαστό δελτίο ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκε στην υπογραφή του προσυμφώνου,

· -43.500- ευρώ,

· πλήθος στρογγυλών σφραγίδων διαφόρων διοικητικών αρχών και

· -5- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ήδη προβεί σε εξαργύρωση επιταγών ύψους 425.000 ευρώ, ενώ η συνολική επαπειλούμενη οικονομική ζημία, εφόσον συνέχιζαν τη συγκεκριμένη απάτη, ανέρχεται σε -5.650.000- ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του υπό πώληση οικοπέδου.

Μάλιστα, η σύλληψη των μελών της οργάνωσης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους για μελλοντική αγοραπωλησία του ήδη προπωλημένου οικοπέδου σε νέο υποψήφιο αγοραστή, καταδεικνύει την εκ μέρους τους πρόθεση συνέχισης της εγκληματικής τους δράσης για την εξαπάτηση ακόμη περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του παράνομου κέρδους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση εμπλοκής τους και σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται.

