Νεκρό δεμένο άλογο βρέθηκε το πρωί της Κυριακής από κάτοικο της οδού Ταουσάνη στον Τύρναβο ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άλογο βρέθηκε σε παρκάκι νεκρό, δεμένο με αλυσίδα και σκοινί στην κολώνα της ΔΕΗ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν δεσποζόμενο άλογο, αφού φέρει πέταλα ενώ έχει σημάδια από την αλυσίδα που δείχνει πως ίσως ταλαιπωρήθηκε όλο το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου και αναμένεται κτηνίατρος για να εξετάσει το ζώο.

Νεκρό άλογο και στον Υμηττό

Την ίδια στιγμή, νεκρό εντοπίστηκε και ένα άλογο στην περιοχή του Υμηττού. Πρόκειται για ένα από τα άλογα που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή και τα φροντίζουν φιλόζωοι οι οποίοι εδώ και καιρό ζητούν παρέμβαση περιφέρειας για να προστατευθεί ο πληθυσμός τους.

