Θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας άνδρας το βράδυ της Κυριακής στην Χαλκίδα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όταν ένα επεισόδιο ξεκίνησε μεταξύ ενός ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους για άγνωστο λόγο.
Η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε από τα όρια όταν η σύζυγος άρχισε να χτυπά τον άνδρα, με αποτέλεσμα εκείνος άμεσα να ειδοποιήσει την αστυνομία.
Στο σπίτι έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας όπου με την επέμβασή τους το επεισόδιο έληξε με τους αστυνομικούς να προτείνουν στο θύμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για μήνυση.
- Η πολεμική αεροπορία κοντά στα παιδιά της «Φλόγας» - Διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή
- Μπαλάσκας στον ΣΚΑΪ: Σκληρότατος κακοποιός αυτός που πυροβόλησε εν ψυχρώ στο Γκάζι, ήδη καταζητούνταν
- Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στην λεωφόρο Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών - Προβλήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.