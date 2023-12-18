Λογαριασμός
Άνδρας στη Χαλκίδα κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τη γυναίκα του

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας άνδρας το βράδυ της Κυριακής στην Χαλκίδα

περιπολικό

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας άνδρας το βράδυ της Κυριακής στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όταν ένα επεισόδιο ξεκίνησε μεταξύ ενός ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους για άγνωστο λόγο.

Η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε από τα όρια όταν η σύζυγος άρχισε να χτυπά τον άνδρα, με αποτέλεσμα εκείνος άμεσα να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Στο σπίτι έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας όπου με την επέμβασή τους το επεισόδιο έληξε με τους αστυνομικούς να προτείνουν στο θύμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για μήνυση.

Πηγή: eviathema.gr

