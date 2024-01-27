Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πιερία

Περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και πάνω από 200 γραμμάρια κοκαΐνης είχε στην κατοχή του ένας άνδρας, που συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Πιερίας μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, εκτός από τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης μία συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 118 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 6.960 ευρώ, ως προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

