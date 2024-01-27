Εκατοντάδες ελέγχους σε πολλές περιοχές της Αττικής, που οδήγησαν στον καταλογισμό σχεδόν 300 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διενήργησε η Τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα της Παρασκευής και του Σαββάτου, καθώς η Αστυνομία κλιμακώνει τις προσπάθειες της για την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες του διημέρου συγκροτήθηκαν σημεία ελέγχου σε κομβικές οδικές αρτηρίες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Συγγρού, Καραμανλή και Βάρης Κορωπίου, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας όπως η πλατεία Συντάγματος και το Μοναστηράκι αλλά και σε πολλούς άλλους δρόμους της πρωτεύουσας.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 291 παραβάσεις, καταλογίστηκαν 10 πλημμελήματα, αφαιρέθηκαν σχεδόν 40 διπλώματα οδήγησης και περισσότερες από 30 άδειες κυκλοφορίας, ενώ οι ακινητοποιήσεις και οι απομακρύνσεις οχημάτων με γερανό ανήλθαν σε 38.

Οι αστυνομικοί, που είχαν οδηγία να ελέγχουν τα πάντα, εντόπισαν δεκάδες είδη παραβάσεων. Πιο συχνές ήταν η παράνομη είσοδος σε λεωφορειολωρίδες, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η παράνομη στάθμευση, με τον «απολογισμό» της Τροχαίας να περιλαμβάνει έξι συλλήψεις με βάση τον νόμο που προβλέπει ποινές για παρκαδόρους, ιδιοκτήτες και υπεύθυνους καταστημάτων που κάνουν αυθαίρετη κατάχρηση δημόσιου χώρου.

Διαπιστώθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, περιστατικά μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, υπερβολικής ταχύτητας, μη χρήσης κράνους, και οδήγησης χωρίς δίπλωμα ή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την εμπέδωση του σεβασμού στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

63 - Λεωφορειολωρίδες

51 - Παράνομες σταθμεύσεις

29 - Θετικά αλκοτέστ

18 - Λωρίδα έκτακτης ανάγκης

16 - Υπερβολική ταχύτητα

19 - Μη χρήση ζώνης

18 - Φιμέ

9 - Θόρυβοι εξάτμισης

6 - ΚΤΕΟ

4 - Κράνη

5 - Δυσδιάκριτες πινακίδες

4 - Στερείται διπλώματος

7 - Μη χρήση ταξιμέτρου

4 - Στέρηση ειδικής άδειας ταξί

1 - Ανασφάλιστο

1 - Χρήση κινητού τηλεφώνου

35 - Λοιπές

Πηγή: skai.gr

