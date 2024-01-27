Τραγωδία στον Βόλο με ένα βρέφος, μόλις 26 ημέρων να φεύγει από την ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό μεταφέρθηκε με σπασμούς στο Νοσοκομείο Βόλου από τους γονείς του χθες το πρωί, με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάποιο παθολογικό αίτιο που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα του μωρού.

Το αγοράκι διασωληνώθηκε και χθες το απόγευμα άφησε την τελευταία του πνοή.

Φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία, ενώ οι γονείς βρίσκονται υπό ψυχολογική υποστήριξη.

