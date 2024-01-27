Οργανωμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, σε λαϊκές του δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε Τούμπα, Χαριλάου και Ξηροκρήνη, από κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα παράνομων προϊόντων ενώ δύο άτομα οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.

«Το παρεμπόριο πλήττει σοβαρά τις νόμιμες επιχειρήσεις, την τοπική οικονομία, την απασχόληση, ακόμα και την ασφάλεια των καταναλωτών. Είμαστε αποφασισμένοι να συνδράμουμε ενεργά στη μάχη κατά του φαινομένου αυτού που έχει λάβει χαρακτηριστικά μάστιγας, ενώ κοντά στο παρεμπόριο ανθούν και άλλες μορφές παραβατικότητας. Ιδιαίτερα στην Ξηροκρήνη, αυτό το διαρκές έγκλημα σε βάρος της νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας έχει παγιωθεί. Κάθε Σάββατο θα υπάρχει αστυνόμευση για να αποτραπεί η εκ νέου λειτουργία της παράνομης αγοράς», σημειώνει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

