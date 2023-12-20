Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια μια ανήλικη κοπέλα στα χέρια 47χρονου Μαροκινού στον Κολωνό, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που διατηρούσε με την μητέρα της ασελγούσε πάνω της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 47χρονος συνελήφθη εχτές το βράδυ μετά από επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση συμπληρώσαντος και μη τα 14 έτη.

Ακόμη ο 47χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον από το 2017 και έχοντας την επίβλεψη της ανήλικης, προέβαινε στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Στο διαβιβαστικό που αποτελεί και δικογραφία αναφέρεται χαρακτηριστικά «Από το 2017 έως και τον Οκτώβριο του 2023 δηλαδή από όταν η ανήλικη ήταν στην ηλικία των 11 ετών έως την ηλικία των 17 ετών, ενεργούσε κατ ́ επανάληψη γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από το έτος 2021 έως και τον Οκτώβριο του έτους 2023, την εξανάγκαζε σε κατά φύση και παρά φύση συνουσία, κατά το χρόνο που βρισκόταν υπό την επίβλεψή του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.