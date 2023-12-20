Φωτιά στο κέντρο του Ηρακλείου: Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

"Συναγερμός" σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο εξαιτίας φωτιάς σε διαμέρισμα στην οδό Βιάννου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές ενώ απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων!

Επί τόπου μετέβησαν 4 οχήματα της υπηρεσίας με 12 υπαλλήλους όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι πυροσβέστες πέρα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς, θέλησαν να αποκλείσουν και το ενδεχόμενο επέκτασή της στα παρακείμενα σπίτια σε μία ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

