Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Δευτέρα το απόγευμα την Αθήνα 43χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, τον εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-9- κιλά και -835- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-823- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -870- ευρώ,

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

κινητό τηλέφωνό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.