Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης σκύλων που τραυμάτισαν θανάσιμα 5χρονο στην Κοζάνη το 2016

Κοζάνη: Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης σκύλων που σκότωσαν 5χρονο

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης από το Τριμελές Εφετείο Κοζάνης ο ιδιοκτήτης των σκύλων ράτσας ροτβάιλερ που την Κυριακή του Πάσχα το 2016 τραυμάτισαν θανάσιμα τον 5χρονο Στάθη έξω από τον Άργιλο Κοζάνης.

Ωστόσο, αθώα κρίθηκε σήμερα η σύζυγός του, η οποία αρχικά είχε επίσης κριθεί ως ένοχη.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Ι.Μ.  είναι φυλάκιση τεσσάρων ετών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ (20 με τις προσαυξήσεις) την ημέρα. Το δικαστήριο έκρινε πως δε θα πρέπει να δοθούν ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο, ο οποίος θα κληθεί να εξαγοράσει την ποινή του.

Πρωτόδικα είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών, εξαγοράσιμη προς 20 ευρώ την ημέρα, για τον ιδιοκτήτη των ροτβάιλερ και τη σύζυγό του.

Πηγή: Kozanimedia

TAGS: σκύλοι 5χρονος
