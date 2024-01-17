Συνελήφθη από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής ένας 40χρονος ο οποίος πετούσε φυλλάδια σε διάφορες περιοχές της Αττικής με περιεχόμενο απειλές διάπραξης αδικημάτων σε βάρος αστυνομικών.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων ο 40χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (16/1) την ώρα που επικολλούσε σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας, αυτοκόλλητο με ίδιο περιεχόμενο.

Σε σωματική έρευνα καθώς και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος αυτοκόλλητων με απειλητικά μηνύματα.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.