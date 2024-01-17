Φθορές στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου

Φθορές στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου προκάλεσαν μέλη φοιτητικών συλλογικοτήτων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Τα μέλη των ομάδων ανάρτησαν στην πρόσοψη του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ πανό με συνθήματα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και υπέρ των καταλήψεων, έγραψαν συνθήματα με το ίδιο περιεχόμενο στους τοίχους στο ισόγειο και προκάλεσαν φθορές σε ένα τουρνικέ.

Αύριο στις 12, εξάλλου, με αφετηρία την πλατεία Καμάρας, θα πραγματοποιηθεί φοιτητική πορεία ενάντια στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο», που θα τεθεί σε διαβούλευση, περιλαμβάνοντας διατάξεις για τη λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

Στο μεταξύ καταλήψεις τμημάτων έχουν ανακοινωθεί από φοιτητικές παρατάξεις της Ιατρικής, Παιδαγωγικού, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Χημικού, ΤΗΜΜΥ, Πολιτικών Μηχανικών, Δημοσιογραφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.