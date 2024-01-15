Ένταλμα σύλληψης για βαριές κατηγορίες, εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές σε βάρος του 23χρονου, που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το 4χρονο αγοράκι από τα Μέγαρα.

Ενώ το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ήδη με παρέμβαση της εισαγγελίας τα αδέλφια του έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, ασκήθηκε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο φερόμενος ως δράστης της άγριας κακοποίησης του παιδιού, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.