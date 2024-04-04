Έξι εγκληματικές συμμορίες – υποομάδες συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής οποίες, δρώντας συνεπικουρικά, διέπρατταν κλοπές από τουρίστες και πολίτες σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τουριστικές περιοχές καθώς και από οχήματα, ενώ διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και κυκλοφορούσαν παραχαραγμένα χαρτονομίσματα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024, σε ειδική επιχειρησιακή δράση, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά 50 άτομα, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και όπλα.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη -187- μέλη, -6- εκ των οποίων είναι έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης, ενώ ένας εξ’ αυτών έχει εκδοθεί σε Αρχές της αλλοδαπής.

Προηγήθηκε κατάλληλη ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών, σχετικά με ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διάπραξη κλοπών και ληστειών και στη διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας.

Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, από την οποία, με τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατάλληλου εξοπλισμού, με τη συνδρομή εισαγγελικών λειτουργών, προέκυψε η ύπαρξη -6- συμμοριών-υποομάδων, τα μέλη των οποίων, λειτουργώντας ως συγκοινωνούντα δοχεία, εμπλέκονται σε:

διακίνηση άνω των -16,5- κιλών κάνναβης, -1,5- κιλού κοκαΐνης και έτερων ναρκωτικών, με συνολικά -4.187- συναλλαγές ουσιών,

περισσότερες από -480- κλοπές από τουρίστες και πολίτες, εντός Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και σε μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος και -120- κλοπές από το εσωτερικό αυτοκινήτων, διαθέτοντας το σύνολο των αφαιρεθέντων αντικειμένων και

διακίνηση περισσότερων από -1.500- παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Κάθε εγκληματική υποομάδα είχε ειδικευμένο πεδίο δράσης και συγκεκριμένα δύο υποομάδες δραστηριοποιούνταν στις κλοπές σε Μ.Μ.Μ. και σε τουριστικά μέρη, μια υποομάδα στη διακίνηση ναρκωτικών, μια υποομάδα στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, μια υποομάδα στις κλοπές από το εσωτερικό Ι.Χ. ενώ τα μέλη μιας υποομάδας είχαν ρόλο κλεπταποδόχων.

Πιο αναλυτικά:

Διάπραξη κλοπών από Μ.Μ.Μ και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (δύο υποομάδες)

Η μια εγκληματική υποομάδα, αποτελούμενη από 94 άτομα, κυρίως ρουμάνικης καταγωγής, δραστηριοποιούνταν στις κλοπές από τουρίστες και πολίτες, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους), καθώς και σε χώρους συνάθροισης τουριστών και πολιτών στο κέντρο της Αθήνας.

Για την εγκληματική τους δράση, τα μέλη διαμόρφωναν κατάλληλες συνθήκες, κατά τις οποίες δρούσαν οργανωμένα, αφαιρώντας πορτοφόλια, κινητά, ταξιδιωτικά έγγραφα και άλλα τιμαλφή από τα θύματά τους. Στη συνέχεια τοποθετούσαν τα κλοπιμαία σε κρυψώνες και επανέρχονταν για να συνεχίσουν τη δράση τους. Με την επίτευξη του στόχου τους, συγκέντρωναν τα κλοπιμαία και χρησιμοποιώντας ταξί μετέβαιναν σε σημεία συνάντησης με τους κλεπταποδόχους.

Για την αποφυγή της ταυτοποίησής τους, χρησιμοποιούσαν κατάλληλο ρουχισμό, δρούσαν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ άλλαζαν συνεχώς τόπο διαμονής (ξενοδοχεία και δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης)

Η έτερη υποομάδα, αποτελούμενη από 34 άτομα, κυρίως αλβανικής καταγωγής, δραστηριοποιούνταν ομοίως σε κλοπές στα Μ.Μ.Μ. και σε πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μέλη της συγκεκριμένης υποομάδας, χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά τους ενοικιαζόμενα οχήματα, ενώ δραστηριοποιούνταν κυρίως στη γραμμή του μετρό Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο, έχοντας τον πλήρη έλεγχο σε αυτή, αφού όποιος ήθελε να δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη γραμμή έπρεπε να λάβει την άδειά τους και να ακολουθήσει ποσόστωση στην αμοιβή τους.

Διακίνηση ναρκωτικών

Η υποομάδα απαρτιζόταν από -46- μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Ανατολική Αττική, με συγκεκριμένη ιεραρχική δομή και λειτουργία. Διακινούσαν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη, ενώ κατά περίπτωση μερικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων

Τα 19 μέλη της εν λόγω υποομάδας, προμήθευαν «πελάτες» με παραχαραγμένα χαρτονομίσματα, έχοντας καταρτήσει ειδικό τιμοκατάλογο για έκαστο χαρτονόμισμα (χαρτονόμισμα των 100, 50 και 20 ευρώ προμηθεύονταν με αντίτιμο 30, 15 και 5 ευρώ αντίστοιχα).

Κλοπές από το εσωτερικό Ι.Χ. οχημάτων και οικιών

Στη συγκεκριμένη υποομάδα δραστηριοποιούνταν -19- μέλη, αραβικής καταγωγής, τα οποία χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό προέβαιναν σε κλοπές από το εσωτερικό Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και σε διαρρήξεις οικιών και χώρων εργασίας στο κέντρο της Αθήνας. Τα κλοπιμαία τα διέθεταν έναντι χρηματικού ποσού σε κλεπταποδόχους.

Κλεπταποδόχοι οργάνωσης

Η εν λόγω υποομάδα, αποτελούμενη από -24- μέλη, συντόνιζε τη δράση όλου του εγκληματικού δικτύου, ενώ η δράση τους επικεντρωνόταν στην αποδοχή των κλοπιμαίων από τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία αποθήκευαν είτε στις οικίες τους είτε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - «βιτρίνες». Συγκεκριμένα μέλη της υποομάδας συντόνιζαν και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης αποδόμησης των συμμοριών, πραγματοποιήθηκαν πάνω από -120- έρευνες σε καταστήματα, οικίες και χώρους «καβάτζες», όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-73.725- ευρώ,

-697- δολάρια,

- τραπεζική επιταγή αξίας -14.000- ευρώ,

-16.203- γραμμάρια κάνναβης,

-159,35- γραμμάρια κοκαΐνης,

-18,17- γραμμάρια ηρωίνης,

-0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-281- ναρκωτικά δισκία διαφόρων μαρκών,

-7- ζυγαριές ακριβείας και τρίφτης,

-3- όπλα και -3- καραμπίνες,

-198- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-14- μαχαίρια, πτυσσόμενο γκλοπ, σιδερογροθιά, ξιφολόγχη και tazer,

-3- αλεξίσφαιρα,

ασύρματος,

-8- αυτοκίνητα και -8- μοτοσυκλέτες,

-461- κινητά τηλέφωνα,

· πλήθος καρτών SIM,

· -93- τάμπλετ, -17- λάπτοπ και -2- drone,

· πλήθος συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, εκτυπωτές, σκληροί δίσκοι, ψηφιακοί αναγνώστες κειμένου, οθόνες, πληκτρολόγια κ.τ.λ.,

· -4- φωτογραφικές μηχανές,

· -123- ταξιδιωτικά έγγραφα,

· πλήθος από χαρτονομίσματα διάφορων ξένων χωρών,

· -425- χαρτονομίσματα του ευρώ καταφανώς πλαστά,

· -13- άδειες κυκλοφορίες οχημάτων,

· -45- ρολόγια,

· πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών και

· πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Σημειώνεται ότι για την αποδόμηση των εγκληματικών ομάδων και τον τερματισμό της δραστηριότητάς τους είχαν προηγηθεί άλλες επιχειρησιακές δράσεις κατά τις οποίες είχαν συλληφθεί πάνω από -80- άτομα, ενώ σε βάρος τουλάχιστον -60- εξ αυτών είχε εφαρμοστεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης. Μάλιστα, αρκετοί από τους συλληφθέντες είχαν διεθνή δράση καθώς έχουν συλληφθεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ίδια αδικήματα.

Χαρακτηριστικό του εύρους της παράνομης δράσης τους είναι ότι το παράνομο οικονομικό όφελος των εγκληματικών υποομάδων συνολικά ξεπερνάει τα -1.200.000- ευρώ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, ταυτοποιήθηκε μέλος των συμμοριών ως ο φυσικός αυτουργός της απόπειρας ανθρωποκτονίας τριών ημεδαπών, που έλαβε χώρα την 16-12-2023 στο Γκάζι, ενώ εξιχνιάστηκε και η ανθρωποκτονία αλλοδαπού, που πραγματοποιήθηκε την 08-03-2023 στο κέντρο της Αθήνας, με έναν εκ των συλληφθέντων και ένα ταυτοποιημένο μέλος να έχουν εμπλακεί σε αυτή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη έτερων μελών συνεχίζονται.

