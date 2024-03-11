Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απαράδεκτες εικόνες στο παζάρι του Σχιστού: Κατασχέθηκαν και θα ελευθερωθούν 250 πουλάκια που τα πουλούσαν παράνομα

Τα πουλάκια μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ, όπου καταμετρούνται και εκτιμάται η κατάσταση το

Πουλιά

Συνεχίζονται οι απαράδεκτες εικόνες στο παζάρι του Σχιστού, με άγρια πουλιά να πωλούνται παρανόμως. 

Γύρω στα 250 άγρια πουλάκια, αλλά και πολλές παγίδες και ξόβεργες κατασχέθηκαν τη Δευτέρα στο παζάρι του Σχιστού, από την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακη της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.

Τα πουλάκια μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ, όπου καταμετρούνται και εκτιμάται η κατάσταση τους.

Όσα είναι σε καλή κατάσταση θα απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτά που έχουν προβλήματα θα παραμείνουν για περίθαλψη, όσο θα χρειαστεί, τονίζει η ANIMA. 

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται ανάλογη επιχείρηση στο Σχιστό, με τους συναρμόδιους φορείς να καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πουλιά Σχιστό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark