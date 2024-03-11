Συνεχίζονται οι απαράδεκτες εικόνες στο παζάρι του Σχιστού, με άγρια πουλιά να πωλούνται παρανόμως.

Γύρω στα 250 άγρια πουλάκια, αλλά και πολλές παγίδες και ξόβεργες κατασχέθηκαν τη Δευτέρα στο παζάρι του Σχιστού, από την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακη της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.

Τα πουλάκια μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ, όπου καταμετρούνται και εκτιμάται η κατάσταση τους.



Όσα είναι σε καλή κατάσταση θα απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτά που έχουν προβλήματα θα παραμείνουν για περίθαλψη, όσο θα χρειαστεί, τονίζει η ANIMA.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται ανάλογη επιχείρηση στο Σχιστό, με τους συναρμόδιους φορείς να καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πηγή: skai.gr

