 Στον Εισαγγελέα ο αστυνομικός για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου στη Βοιωτία

Ενώπιον του Εισαγγελέα των Θηβών προσήχθη το μεσημέρι και απολογείται ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Ρομά, το Σάββατο τα μεσάνυχτα.

Ο 17χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό με όπλο και ύστερα από καταδίωξη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι ο 41 ετών αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας υποστήριξε πώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα, το θύμα προσπάθησε να αρπάξει το όπλο του αρχιφύλακα, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ έχει διαταχθεί ΕΔΕ ενώ παράλληλα αναμένονται και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και ιατροδικαστικής εξέτασης για να φωτιστούν περισσότερο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία.

Η προσαγωγή του αρχιφύλακα στα δικαστήρια έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του θύματος που ζητούσαν την τιμωρία του.

Τέλος ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται γύρω από τον καταυλισμό των Ρομά στο Πυρί της Βοιωτίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

