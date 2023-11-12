Σε αιματηρή συμπλοκή κατέληξε η άγρια καταδίωξη ενός ύποπτου αυτοκινήτου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 με 4 άτομα Ρομά, κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αλίαρτο θέλοντας να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών που του είχαν κάνει σχετικό σήμα.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη, καθώς το όχημα κινούνταν επικίνδυνα σε κατοικημένες και μη περιοχές, στην οποία ενεπλάκησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Το ύποπτο όχημα τελικά εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο στο Λεοντάρι, από πλήρωμα της ΟΠΚΕ.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τους επιβάτες, φέρεται να δέχτηκαν επίθεση από τους Ρομά, με έναν εξ αυτών να προσπαθεί να αποσπάσει όπλο από τους αστυνομικούς το οποίο και εκπυρσοκρότησε.

Η σφαίρα βρήκε τον ύποπτο που δυστυχώς έπεσε νεκρός.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον νεαρό άνδρα.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήβας ενώ την υπόθεση ερευνά σε βάθος το Τμήμα Ασφάλειας της Θήβας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Βραδινές ώρες του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου, από περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Αλιάρτου εντοπίστηκε όχημα, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Θηβών.

Ο οδηγός του οχήματος δε συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο.

Λόγω του υψηλού κινδύνου του περιστατικού, ενημερώθηκαν μέσω του Κέντρου Άμεσης Δράσης, να συνδράμουν και επιπλέον δυνάμεις με σκοπό τον εντοπισμό και έλεγχο του οχήματος.

Στη συνέχεια ομάδα Ο.Π.Κ.Ε., που περιπολούσε στην περιοχή, κατάφερε να εντοπίσει το όχημα που διέφευγε τον έλεγχο, στη διασταύρωση Καναβαρίου στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς – Θηβών.

Ο οδηγός ωστόσο και πάλι δεν συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε σε επαρχιακή οδό προς Δόμβραινα Βοιωτίας και στην προσπάθεια του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

Οι αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. προσέγγισαν το όχημα προκειμένου προβούν σε έλεγχο υψηλού κινδύνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ελεγχόμενος οδηγός τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό, του οποίου οι συνθήκες τέλεσης ερευνώνται.

Το άτομο μεταφέρθηκε άμεσα στο Γ.Ν. Θηβών όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένο.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός κρατείται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού.

