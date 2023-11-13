Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε η πρώην νικήτρια καλλιστείων που κατηγορούνταν για καταδίωξη και τραυματισμό ζευγαριού τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις που τις αποδίδονται. Ήταν αντιμέτωπη με τις κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώα.

Ο δικαστικός ισχυρισμός της του συνηγόρου της ήταν ότι κανονικά ο οδηγός της μηχανής θα έπρεπε να έχει συλληφθεί και διωχθεί.

Όπως υποστήριξε η παρουσιάστρια, και το δικό της αυτοκίνητο και η μηχανή ήταν εν κινήσει, όταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τής χτύπησε τον καθρέφτη και άρχισε να την υβρίζει.

Στη συνέχεια, εκείνη τον ακολούθησε αφού παρατήρησε ότι δεν έχει πινακίδες. Έπειτα, ο οδηγός της μηχανής την παρέσυρε σε ερημικό σημείο εκτός Γλυφάδας και εκεί, χωρίς να τον εμβολίσει -σύμφωνα με την ίδια- η μηχανή έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η συνεπιβάτης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη δικογραφία, η 47χρονη καταδίωξε 58χρόνο και την 57χρονη σύζυγό του, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, στην περιοχή της Γλυφάδας τα ξημερώματα της Κυριακής και στη συνέχεια με το αυτοκίνητο της τους πέταξε κάτω με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης.

Μάλιστα η γυναίκα παραμένει στο Ασκληπιείο της Βούλας και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

